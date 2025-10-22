Ричмонд
Володин: Силуанов решил отказаться от Нобелевских премий

Министру финансов России Антону Силуанову достаточно поддержки парламента, из-за чего он принял решение отказаться от Нобелевских премий. Об этом в среду, 22 октября, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, еще несколько лет назад «все рукоплескали», когда российские деятели появлялись в зарубежных рейтингах.

— А еще лучше спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента, — отметил политик.

Володин добавил, что для Минфина особую важность представляет поддержка депутатов, избранных от народа, передает РИА Новости.

Недавно корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев поинтересовался у министра финансов России, как он расплачивается во время поездки в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Антон Силуанов ответил, что вообще ни за что не платит.

