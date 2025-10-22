Ричмонд
В Калмыкии двух подростков доставили в больницу после обрушения балкона

Булат Сараев сообщил, что состояние подростков, которых доставили в больницу после обрушения балкона в Калмыкии, стабильное.

Источник: Аргументы и факты

В Калмыкии двух подростков с травмами различной степени тяжести доставили в больницу после обрушения балкона жилого дома, сообщил министр здравоохранения региона Булат Сараев.

«Состояние детей стабильное, пострадавшие находятся в сознании. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс необходимых обследований», — написал Булат Сараев в Telegram.

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее стало известно, что в Калмыкии в многоквартирном доме обрушился балкон. В результате происшествия пострадали трое подростков. Прокуратура Элисты приступила к проведению проверки.