По-новому взглянуть на старость: Мурашко заявил о смене приоритетов в вопросах продолжительности жизни

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение» призвал медиков изменить подход к вопросам долголетия и старения. По словам министра, сейчас доступны такие технологии, которые позволяют вывести здоровое старение на новый уровень.
По словам Мурашко, ранее врачи получали информацию о пациенте исключительно во время амбулаторных визитов или при его пребывании в стационаре. Однако сегодня ситуация изменилась, и горизонт получения данных значительно расширился.
«Раньше мы рассматривали приоритет продления, продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс. Сегодня, по сути дела, приоритет — продолжительность здорового, здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — говорит Мурашко.
Современные технологии позволяют врачам получать множество сведений о состоянии здоровья пациента даже вне стен медицинского учреждения. Например, фитнес-трекеры предоставляют важную информацию о физическом состоянии человека. Эти данные являются ценным ресурсом для медицинских специалистов и системы здравоохранения в целом. Пренебрегать этими возможностями, по мнению Мурашко, сегодня недопустимо. Министр считает, что такие технологии можно сравнить с новым стетоскопом, который дополняет другие инструменты диагностики.
Мурашко призвал пересмотреть взгляд на старение и долголетие Алексей БУЛАТОВ.
Напомним, что Минздрав в последние годы активно внедряет и пропагандирует своевременную профилактику и диагностику самых разных заболеваний. Для этого россиянам предлагается, например, раз в два года (а лучше ежегодно) проходить бесплатную диспансеризацию.
Диспансеризацию проводят поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, а также организуют выездные обследования. Пройти ее можно по месту жительства, работы или в выходной. Освобождение от работы на день оплачивается как рабочий. Это право закреплено на государственном уровне.
До 39 лет диспансеризацию проходят раз в три года, с 40 лет — ежегодно. Первый этап включает анализы, скрининги и другие обследования. При отклонениях переходят на второй этап с консультациями специалистов и уточнением диагноза.