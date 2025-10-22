По-новому взглянуть на старость: Мурашко заявил о смене приоритетов в вопросах продолжительности жизни

Современные технологии позволяют врачам получать множество сведений о состоянии здоровья пациента даже вне стен медицинского учреждения. Например, фитнес-трекеры предоставляют важную информацию о физическом состоянии человека. Эти данные являются ценным ресурсом для медицинских специалистов и системы здравоохранения в целом. Пренебрегать этими возможностями, по мнению Мурашко, сегодня недопустимо. Министр считает, что такие технологии можно сравнить с новым стетоскопом, который дополняет другие инструменты диагностики.