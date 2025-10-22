Доктор Мясников поймал в Амазонке гигантскую арапайму

Российский врач и телеведущий Александр Мясников смог выловить огромную рыбу в реке Амазонка. Об этом в среду 22 октября, он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам специалиста, он приехал в бразильский город Манаус, после чего опубликовал кадры с рыбалки. Доктор вместе с двумя другими мужчинами поймал гигантскую арапайму — крупную тропическую рыбу.
Длина улова составила 170 сантиметров. После измерений рыбу отпустили. Спустя время Мясников поймал вторую арапайму, с которой уже сделал несколько фотографий.
— Второй трофей. Поменьше. Отпустили, — добавил телеведущий в публикации.
