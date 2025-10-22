Михалков заявил, что Путин приезжал на его 80-летие в театр

Режиссер и киноактер Никита Михалков поделился, что российский лидер Владимир Путин накануне приезжал на его 80-летний юбилей в театр «Мастерская “12”, чтобы лично поздравить. Об этом Михалков рассказал в своем Telegram-канале.
«Вчера в кругу семьи, друзей и коллег в нашей “Мастерской “12” прошел мой юбилейный вечер. Для меня особая радость, что поздравить меня приехал наш президент Владимир Владимирович Путин”, — говорится в его публикации.
Как отметил Никита Михалков, новость о том, что глава государства наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного, стала для него большой честью.
Напомним, ранее режиссер был награжден орденом Русской православной церкви «Славы и чести» I степени, врученным Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Эта награда была приурочена к 80-му юбилею Михалкова и подчеркивает его заслуги в духовном и общественном процветании страны.