Михалков заявил, что Путин приезжал на его 80-летие в театр

Новость о том, что президент наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного, Михалков назвал большой честью.

Источник: Аргументы и факты

Режиссер и киноактер Никита Михалков поделился, что российский лидер Владимир Путин накануне приезжал на его 80-летний юбилей в театр «Мастерская “12”, чтобы лично поздравить. Об этом Михалков рассказал в своем Telegram-канале.

«Вчера в кругу семьи, друзей и коллег в нашей “Мастерской “12” прошел мой юбилейный вечер. Для меня особая радость, что поздравить меня приехал наш президент Владимир Владимирович Путин”, — говорится в его публикации.

Как отметил Никита Михалков, новость о том, что глава государства наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного, стала для него большой честью.

Напомним, ранее режиссер был награжден орденом Русской православной церкви «Славы и чести» I степени, врученным Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Эта награда была приурочена к 80-му юбилею Михалкова и подчеркивает его заслуги в духовном и общественном процветании страны.