Умерла Наталья Овчинникова, второй режиссёр фильма «Москва слезам не верит»

В возрасте 75 лет умерла советская и российская режиссер Наталья Овчинникова. Она работала с такими известными режиссерами, как Ролан Быков, Эльдар Рязанов и Владимир Меньшов. О кончине Овчинниковой написали в официальном телеграм-канале Союза кинематографистов.
Наталья родилась в 1950 году и закончила учебу в киноинституте в 1984 году. С 1970 года она работала на киностудии «Мосфильм». Сначала она была помощницей режиссера, а потом его ассистентом. С 2004 года она стала вторым режиссером.
За свою жизнь Наталья участвовала в создании многих известных фильмов. Среди них: «Хождение по мукам», «Старики-разбойники», «Чучело», «Москва слезам не верит», «Европейская история» и «Побег на край света».
Союз кинематографистов России выразил соболезнования родным и близким Натальи Овчинниковой.
Ранее KP.RU сообщил, что 15 октября 2025 года не стало российской и советской актрисы Людмилы Егоровой, игравшей в «Улицах разбитых фонарей».