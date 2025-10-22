В базу «Миротворца»* за три дня внесли более 70 детей двух-трех лет

Более 70 детей в возрасте двух-трех лет оказались в базе данных украинского сайта «Миротворец»* за последние три дня. Об этом в среду 22 октября, пишет РИА Новости.
На сайте указано, что малолетние дети якобы «сознательно» нарушили государственную границу Украины.
3 октября двух мальчиков четырех и 12 лет, двух девочек восьми лет и еще двух шести и девяти лет включили в базу «Миротворца»*. Детей обвинили в «сознательном нарушении государственной границы» Украины, а также в покушении на территориальную целостность и суверенитет страны.
30 сентября пятеро детей и десять подростков из России внесли в украинскую базу «Миротворец»* — на сайте появились их имена и личная информация. Внесенные в этот список дети якобы сознательно нарушили границу Украины. В базу также внесли имена и личные данные десяти подростков от 14 до 17 лет.
29 сентября в базе данных экстремистского сайта появились данные 13 несовершеннолетних россиян. Возраст детей, информация о которых на ресурсе, варьируется от девяти до 17 лет.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.