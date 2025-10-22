Ричмонд
МИД Латвии: страна не пропустит самолет Путина через свое воздушное пространство

Латвия отказалась выдавать самолету Путина разрешение на пересечение воздушного пространства в случае полета на саммит в Будапешт.

Латвия не разрешит самолету президента России Владимира Путина пролететь через свое воздушное пространство на территорию Венгрии, где может пройти встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел республики.

«Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролет через свое воздушное пространство», — говорится в комментарии МИД Латвии агентству LETA.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не может гарантировать безопасность, комментируя возможный полет Путина в Будапешт.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявления польского дипломата. По словам министра, своей риторикой республика подчеркнула, что готова самостоятельно совершать террористические акты.

