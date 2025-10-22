«Не могу долго ходить»: фигуристке Медведевой предстоит серьезная операция

Двухкратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой предстоит тяжелая операция на обе ноги. Об этом в среду, 22 октября, спортсменка рассказала в своем шоу на YouTube-канале.
— В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе ноги, стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, я не могу заниматься бегом, я не могу долго прыгать, — отметила она.
По словам Медведевой, проблемы со здоровьем у нее были с самого рождения. Постоянные нагрузки и спортивные тренировки только усугубили ситуацию.
7 сентября также стало известно, что Евгения Медведева получила травму во время благотворительного футбольного матча в Москве. Мяч попал спортсменке в живот. На кадрах с мероприятия можно увидеть, что фигуристка покинула поле, трогая себя за это место.
