Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не могу долго ходить»: фигуристке Медведевой предстоит серьезная операция

Двухкратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой предстоит тяжелая операция на обе ноги. Об этом в среду, 22 октября, спортсменка рассказала в своем шоу на YouTube-канале.

Двухкратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой предстоит тяжелая операция на обе ноги. Об этом в среду, 22 октября, спортсменка рассказала в своем шоу на YouTube-канале.

— В следующем году мне предстоит достаточно серьезная операция на обе ноги, стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, я не могу заниматься бегом, я не могу долго прыгать, — отметила она.

По словам Медведевой, проблемы со здоровьем у нее были с самого рождения. Постоянные нагрузки и спортивные тренировки только усугубили ситуацию.

7 сентября также стало известно, что Евгения Медведева получила травму во время благотворительного футбольного матча в Москве. Мяч попал спортсменке в живот. На кадрах с мероприятия можно увидеть, что фигуристка покинула поле, трогая себя за это место.

Недавно главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что у нее не третья, а первая-вторая стадия рака. Журналистка подчеркнула, что не видит смысла в том, чтобы загадывать наперед и предполагать, поможет ли ей лечение.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше