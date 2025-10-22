Врач назвала топ продуктов для женского либидо

Повысить сексуальное влечение женщинам поможет правильно подобранный рацион. Какие продукты необходимо в него включить, сообщила в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
— Авокадо, шоколад, рыба, ягоды и орехи — продукты для повышения женской сексуальной энергии. Содержащиеся в авокадо жиры и фолаты поддерживают гормональный баланс и уровень энергии. Темный шоколад стимулирует выработку эндорфинов и серотонина, повышая настроение. Ягоды — улучшают микроциркуляцию и эластичность сосудов, — цитирует издание специалиста.
Из рыбы врач рекомендовала выбирать жирные сорта — они богаты Омега-3, которые поддерживают гормональный фон. Также важно включить в рацион орехи кешью и семена тыквы, добавила медик.
В холодный сезон особенно важно правильно питаться. Так, специалисты советуют съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, рассказал RT. Употреблять овощи можно с мясными блюдами, а фрукты — отдельно, через три часа после мяса.