Российские средства противовоздушной обороны за день сбили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над регионами страны, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, с 16:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили девять украинских дронов самолетного типа: шесть — над Белгородской областью и три — над Брянской.
Ранее в течение дня министерство сообщало о ликвидации других воздушных целей: 13 БПЛА — над Брянской областью, восемь — над Республикой Дагестан, четыре — над Белгородской областью, по три — над Курской областью и акваторией Черного моря, два — над Крымом и один — над Тульской областью.
Таким образом, всего с начала дня российские силы ПВО уничтожили 43 беспилотника.
В Минобороны отметили, что украинские вооруженные формирования ежедневно направляют дроны на российские гражданские объекты, тогда как российская армия поражает исключительно военные цели и предприятия украинского ВПК, используя высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны.