WSJ: США сняли ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет

Вашингтон принял решение снять ограничение на использование Украиной дальнобойных ракет, поставленных союзниками. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в газете Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным издания, соответствующие меры последовали после передачи полномочий по координации таких ударов от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему европейским командованием Вооруженных сил страны Алексусу Гринкевичу.
Последний также стоит во главе объединенных сил Североатлантического альянса (НАТО) в Европе.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь утверждает, что единственный способ завершить конфликт на Украине заключается в том, чтобы убедить президента России Владимира Путина в невозможности одержать победу.
Американский лидер Дональд Трамп также заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон не будет поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Журналисты отметили, что встреча лидеров США и Украины прошла «непросто»: во время переговоров прозвучало несколько резких высказываний.