С нового года для поездок за рубеж поездом детям потребуется загранпаспорт

Согласно изменениям в правила пересечения границы, для поездок за рубеж на поездах детям до 14 лет теперь нужен загранпаспорт, сообщает пресс-служба РЖД. Ранее действовавший порядок оформления проездных документов по свидетельству о рождении отменяется.
Новые правила распространяются на любые международные маршруты, включая Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие страны.
Дети, пересекшие границу до указанной даты по свидетельству о рождении, смогут вернуться домой по этому документу даже после вступления поправок в силу.
Внутри России приобретение железнодорожных билетов по-прежнему возможно по свидетельству о рождении ребенка.
