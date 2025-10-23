Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С нового года для поездок за рубеж поездом детям потребуется загранпаспорт

Новые правила вводятся с 20 января 2026 года.

Источник: Башинформ

Согласно изменениям в правила пересечения границы, для поездок за рубеж на поездах детям до 14 лет теперь нужен загранпаспорт, сообщает пресс-служба РЖД. Ранее действовавший порядок оформления проездных документов по свидетельству о рождении отменяется.

Новые правила распространяются на любые международные маршруты, включая Белоруссию, Казахстан, Абхазию и другие страны.

Дети, пересекшие границу до указанной даты по свидетельству о рождении, смогут вернуться домой по этому документу даже после вступления поправок в силу.

Внутри России приобретение железнодорожных билетов по-прежнему возможно по свидетельству о рождении ребенка.

Ранее в РЖД заявляли об увеличении в Башкирии пассажиропотока в два раза за 5 лет.