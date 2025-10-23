С нового года для поездок за рубеж поездом детям потребуется загранпаспорт

Согласно изменениям в правила пересечения границы, для поездок за рубеж на поездах детям до 14 лет теперь нужен загранпаспорт, сообщает пресс-служба РЖД. Ранее действовавший порядок оформления проездных документов по свидетельству о рождении отменяется.