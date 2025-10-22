Reuters: Послы Евросоюза согласовали 19-й пакет антироссийских санкций

«Последняя страна ЕС сняла свои возражения против 19-го пакета санкций. Письменная процедура начата. Если возражений не последует, санкции будут утверждены завтра к 08:00 утра (09:00 по МСК — прим. ред.)», — говорится в публикации.
Еврокомиссия также утверждает, что новые санкции включают расширение черного списка, ограничения для танкеров с российской нефтью, а также торговые и финансовые запреты. Вдобавок, странам ЕС запретят покупать российские энергоносители.
По данным дипломатических источников ЕС, в новых санкциях будут (помимо прочего) указаны четыре компании, которые связаны с нефтяной промышленностью Китая и нарушают западные ограничения. В списке будут два независимых китайских нефтеперерабатывающих завода, китайская торговая компания и организация, которая помогает обходить санкции и работает в сферах, не связанных с нефтью.
Ранее KP.RU сообщил, что Финляндия в очередной раз заявила о готовности отменить санкции против России, если Москва пойдет на ее, несомненно, «очень важные требования».