Reuters: Послы Евросоюза согласовали 19-й пакет антироссийских санкций

По данным дипломатических источников ЕС, в новых санкциях будут (помимо прочего) указаны четыре компании, которые связаны с нефтяной промышленностью Китая и нарушают западные ограничения. В списке будут два независимых китайских нефтеперерабатывающих завода, китайская торговая компания и организация, которая помогает обходить санкции и работает в сферах, не связанных с нефтью.