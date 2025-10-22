Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предвещающую катастрофы рыбу Судного дня вынесло на берег на Филиппинах

Трехметровое существо заметили на пляже в муниципалитете Рохас.

Источник: Аргументы и факты

Трехметрового сельдяного короля или «рыбу Судного дня» выбросило на берег в провинции Восточный Миндоро на Филиппинах, передает местный портал Brigada News.

По информации журналистов, сельдяной король был замечен на пляже в муниципалитете Рохас. Местный рыбак поделился, что якобы видел, как огромная рыба поднялась из глубин моря у самого берега, пыталась плыть, однако через некоторое время перестала шевелиться.

Уточняется, что муниципальное управление сельского хозяйства зафиксировало находку, после чего сельдяного короля передали ученым.

Считается, что приближение такой рыбы к поверхности — признак скорых катаклизмов или конца света. Так, Сельдяного короля находили у берегов Японии перед землетрясением в 2011 году.