Предвещающую катастрофы рыбу Судного дня вынесло на берег на Филиппинах

По информации журналистов, сельдяной король был замечен на пляже в муниципалитете Рохас. Местный рыбак поделился, что якобы видел, как огромная рыба поднялась из глубин моря у самого берега, пыталась плыть, однако через некоторое время перестала шевелиться.