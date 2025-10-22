Предвещающую катастрофы рыбу Судного дня вынесло на берег на Филиппинах

Трехметрового сельдяного короля или «рыбу Судного дня» выбросило на берег в провинции Восточный Миндоро на Филиппинах, передает местный портал Brigada News.
По информации журналистов, сельдяной король был замечен на пляже в муниципалитете Рохас. Местный рыбак поделился, что якобы видел, как огромная рыба поднялась из глубин моря у самого берега, пыталась плыть, однако через некоторое время перестала шевелиться.
Уточняется, что муниципальное управление сельского хозяйства зафиксировало находку, после чего сельдяного короля передали ученым.
Считается, что приближение такой рыбы к поверхности — признак скорых катаклизмов или конца света. Так, Сельдяного короля находили у берегов Японии перед землетрясением в 2011 году.