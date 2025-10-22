Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский губернатор Текслер: на предприятии Копейска произошел взрыв, есть жертвы

В ночь на 23 октября в Копейске, городе-спутнике Челябинска, прогремели взрывы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что это произошло на одном из предприятий, есть жертвы.

В ночь на 23 октября в Копейске, городе-спутнике Челябинска, прогремели взрывы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что это произошло на одном из предприятий, есть жертвы.

Читать далее.