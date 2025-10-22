Оршанка по указанию мошенников продала квартиру и едва не перевела им Br20 тыс

22 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерка из Орши по указанию мошенников продала квартиру, и когда хотела перевести часть средств им на счет, ее остановили сотрудники банка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Жительнице Орши в WhatsApp позвонил лжесотрудник интернет-магазина, сообщивший, что на имя женщины пришла посылка. Для ее подтверждения он просил сообщить ему код, который отправили пенсионерке в SMS-сообщении. Спустя некоторое время 75-летней женщине снова позвонили, на этот раз фейковый сотрудник департамента финансовых расследований. Он запугал оршанку, сказав, что с помощью полученного кода мошенники могут продать ее квартиру. Он дал указания: чтобы сохранить жилье, нужно самой продать квартиру, а затем перевести деньги на якобы безопасный счет.
Пенсионерка поехала в Витебск, чтобы выполнить указания мошенников, сказавших, что ей нужно отправлять деньги частями. В банке в областном центре она пыталась перевести Br20 тыс. Сотрудница финансового учреждения обратила внимание на поведение женщины, а также на то, что кто-то по телефону дает ей инструкции, что делать. Бдительная сотрудница позвала сотрудников службы безопасности, а те в свою очередь вызвали милиционеров.
Таким образом удалось предотвратить причинение финансового ущерба.
Правоохранители напоминают: сотрудники банков, милиционеры, работники обслуживающих организаций не решают вопросы по телефону. Все разговоры, когда собеседник просит перевести или отдать курьеру деньги, следует сразу же прекратить и сообщить об этом в органы внутренних дел. -0-