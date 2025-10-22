Оршанка по указанию мошенников продала квартиру и едва не перевела им Br20 тыс

Жительнице Орши в WhatsApp позвонил лжесотрудник интернет-магазина, сообщивший, что на имя женщины пришла посылка. Для ее подтверждения он просил сообщить ему код, который отправили пенсионерке в SMS-сообщении. Спустя некоторое время 75-летней женщине снова позвонили, на этот раз фейковый сотрудник департамента финансовых расследований. Он запугал оршанку, сказав, что с помощью полученного кода мошенники могут продать ее квартиру. Он дал указания: чтобы сохранить жилье, нужно самой продать квартиру, а затем перевести деньги на якобы безопасный счет.