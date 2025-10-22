Более полумиллиона жителей ХМАО привились от гриппа с начала осени

Более 577 тысяч жителей ХМАО сделали прививки с начала сентября. Среди них 238 тысяч детей и более трех тысяч беременных женщин, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
