Более полумиллиона жителей ХМАО привились от гриппа с начала осени

Более 577 тысяч жителей ХМАО сделали прививки с начала сентября. Среди них 238 тысяч детей и более трех тысяч беременных женщин, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

