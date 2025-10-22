Ричмонд
Педиатр Татаркина: школьная нагрузка может обернуться заиканием и тиками

А постоянное сидение за уроками — привести к проблемам с позвоночником.

Источник: Комсомольская правда

Начало нового учебного года, особенно для учеников младшей школы — нервная пора. Перегрузка сказывается на здоровье ребенка, об этом заявила в беседе с «РИАМО» педиатр Ольга Татаркина.

— Начало школьной жизни нередко становится испытанием для нервной системы ребенка, особенно у первоклассников. Могут развиться нервные тики, заикание и другие невротические проявления, — сказала собеседница издания.

Доктор отметила, что на здоровье школьников влияет и сидячий образ жизни, что создает опасность для опорно-двигательного аппарата. Это повышает риск развития сколиоза, нарушений осанки и проблем с суставами.

Ранее сайт «Страсти» предупредил, что носить тяжести, тем более на одном плече — тоже не лучшая идея. При ношении школьниками тяжелых рюкзаков повышается осевая нагрузка на еще не сформировавшийся детский позвоночник. Это становится причиной S-образной сколиотической деформации позвоночного столба.