Педиатр Татаркина: школьная нагрузка может обернуться заиканием и тиками

Ранее сайт «Страсти» предупредил, что носить тяжести, тем более на одном плече — тоже не лучшая идея. При ношении школьниками тяжелых рюкзаков повышается осевая нагрузка на еще не сформировавшийся детский позвоночник. Это становится причиной S-образной сколиотической деформации позвоночного столба.