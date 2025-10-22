Россиян предостерегли от покупки кап для зубов на маркетплейсах

Использование приспособлений, которые, якобы, помогут исправить прикус на дому, без визита к врачу, могут привести к проблемам со здоровьем, об этом заявила в разговоре с изданием Lenta.ru врач-ортодонт Ксения Софроницкая.
— Сегодня в соцсетях и на маркетплейсах часто рекламируют прозрачные капы для зубов. Последствия таких экспериментов могут быть серьезными: от повышенной чувствительности, ослабления корней и убыли костной ткани до хронических болей в челюсти и воспаления тканей пародонта, — рассказала врач.
Доктор добавила, что использование кап может повлечь за собой смещение челюстей, головные боли и даже затруднять открывание рта.
Кстати, состояние зубов может указывать на скрытые заболевания, сообщил RT. При заболеваниях печени, например, характерны изменения цвета зубов от жёлтого до серого, множественный кариес может свидетельствовать о заболеваниях лёгких и ишемической болезни сердца, а подвижность и потеря зубов — признак развития сахарного диабета.