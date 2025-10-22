Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предостерегли от покупки кап для зубов на маркетплейсах

Ортодонт Софроницкая: исправление прикуса на дому грозит болью и воспалением.

Источник: Комсомольская правда

Использование приспособлений, которые, якобы, помогут исправить прикус на дому, без визита к врачу, могут привести к проблемам со здоровьем, об этом заявила в разговоре с изданием Lenta.ru врач-ортодонт Ксения Софроницкая.

— Сегодня в соцсетях и на маркетплейсах часто рекламируют прозрачные капы для зубов. Последствия таких экспериментов могут быть серьезными: от повышенной чувствительности, ослабления корней и убыли костной ткани до хронических болей в челюсти и воспаления тканей пародонта, — рассказала врач.

Доктор добавила, что использование кап может повлечь за собой смещение челюстей, головные боли и даже затруднять открывание рта.

Кстати, состояние зубов может указывать на скрытые заболевания, сообщил RT. При заболеваниях печени, например, характерны изменения цвета зубов от жёлтого до серого, множественный кариес может свидетельствовать о заболеваниях лёгких и ишемической болезни сердца, а подвижность и потеря зубов — признак развития сахарного диабета.