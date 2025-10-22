Раскрыта опасность воды из чайника с накипью

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что при употреблении воды с накипью, также идёт отложение солей в суставах, образуются камни в желчном пузыре, растёт риск развития инфаркта. Кроме того, накипь в чайнике влияет на размножение бактерий и накопление вредных примесей.