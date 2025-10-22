Раскрыта опасность воды из чайника с накипью

Накипь образуется на чайнике при кипячении воды, так откладываются на стенках сосуда соли микроэлементов. Эти соли обязательно следует счищать, так как употреблять воду с накипью, значить вредить своему организму, рассказала «РИАМО» врач-эндокринолог Оксана Михалева.
— Накипь в чайнике — это отложения солей кальция и магния. Постоянное употребление воды из такого чайника ведет к ухудшению работы почек и повышает риск развития хронических заболеваний, сказала медик.
Эксперт добавила, что от употребления воды с накипью страдают и сосуды, особенно у людей старше 50 лет.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что при употреблении воды с накипью, также идёт отложение солей в суставах, образуются камни в желчном пузыре, растёт риск развития инфаркта. Кроме того, накипь в чайнике влияет на размножение бактерий и накопление вредных примесей.
При использовании средств от накипи следует надеть перчатки, а после — несколько раз промыть приборы водой, чтобы не осталось средства на поверхности кастрюли или чайника, передает «Москва 24».