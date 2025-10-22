Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта опасность воды из чайника с накипью

Эндокринолог Михалева: употребление воды из чайника с накипью вредит почкам.

Источник: Комсомольская правда

Накипь образуется на чайнике при кипячении воды, так откладываются на стенках сосуда соли микроэлементов. Эти соли обязательно следует счищать, так как употреблять воду с накипью, значить вредить своему организму, рассказала «РИАМО» врач-эндокринолог Оксана Михалева.

— Накипь в чайнике — это отложения солей кальция и магния. Постоянное употребление воды из такого чайника ведет к ухудшению работы почек и повышает риск развития хронических заболеваний, сказала медик.

Эксперт добавила, что от употребления воды с накипью страдают и сосуды, особенно у людей старше 50 лет.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что при употреблении воды с накипью, также идёт отложение солей в суставах, образуются камни в желчном пузыре, растёт риск развития инфаркта. Кроме того, накипь в чайнике влияет на размножение бактерий и накопление вредных примесей.

При использовании средств от накипи следует надеть перчатки, а после — несколько раз промыть приборы водой, чтобы не осталось средства на поверхности кастрюли или чайника, передает «Москва 24».