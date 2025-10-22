«Уже все заложено»: Ольга Бузова призналась, чего на самом деле хочет от мужчины

Ольга Бузова рассказала о том, каким ей видится будущий избранник. По ее словам, это должен быть мужчина, готовый к серьезным отношениям, ведь сама Ольга уже готова к замужеству. В этом она призналась в беседе с «Газетой.Ru».
— Какой должен быть мужчина? Да я откуда знаю? Он должен быть. В слове «мужчина» уже все заложено. Я хочу замуж, хочу свадебное платье, хочу отношений, готова к серьезным отношениям со штампом в паспорте, — сказала телеведущая.
По словам Ольги, раньше она «это отрицала, потому что сердце было больным». Она уверяет, что ее первое замужество с футболистом Дмитрием Тарасовым стало разочарованием, так как звезда отечественного шоу-бизнеса планировала выйти замуж лишь однажды.
— Было сложно вообще представить такое событие с другим человеком. К сожалению, не всегда это получается. Сейчас сыграла бы свадьбу, — говорит Бузова.
Тем временем комментатор Дмитрий Губерниев и певица Ольга Бузова записали совместный музыкальный трек к десятилетию телеканала «Матч ТВ». Песня сочетает рок-мотивы в исполнении Губерниева и мелодичное поп-звучание, близкое Бузовой, рассказал RT. Премьера трека состоится 31 октября на музыкальных стриминговых платформах, а клип выйдет 1 ноября.