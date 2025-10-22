Ковач: ЕС обвиняет Венгрию в шпионаже ради мести за саммит России и США

Европейский союз обвинил Венгрию в шпионаже, пытаясь таким образом отомстить республике за организацию саммита России и Соединенных Штатов в Будапеште. Такое мнение выразил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
«Это возмутительно, что Брюссель устраивает очередную политическую охоту на ведьм под видом слушаний о “шпионаже”. Вся эта фальсификация — не что иное, как месть», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.
По словам Ковача, таким образом ЕС пытается наказать Венгрию за стремление достичь мира и организацию встречи президентом РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
