Ковач: ЕС обвиняет Венгрию в шпионаже ради мести за саммит России и США

Золтан Ковач назвал «охотой на ведьм» попытки Брюсселя обвинить Венгрию в шпионаже на фоне организации саммита РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз обвинил Венгрию в шпионаже, пытаясь таким образом отомстить республике за организацию саммита России и Соединенных Штатов в Будапеште. Такое мнение выразил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

«Это возмутительно, что Брюссель устраивает очередную политическую охоту на ведьм под видом слушаний о “шпионаже”. Вся эта фальсификация — не что иное, как месть», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.

По словам Ковача, таким образом ЕС пытается наказать Венгрию за стремление достичь мира и организацию встречи президентом РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что страны Евросоюза продолжают настаивать на продолжении и затягивании украинского конфликта вместо того, чтобы поддержать встречу России и США в Будапеште.

