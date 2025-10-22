Эндокринолог объяснила, как на самом деле нужно употреблять йодированную соль

Йодированная соль — довольно популярный продукт, призванный бороться с йододефицитом. Однако, чтобы полезный микроэлемент из соли усваивался, ее нужно добавлять в пищу правильно, об этом сообщает издание «РИАМО» со ссылкой на эндокринолога Марию Симакову.
— Регулярное употребление йодированной соли — это простая, безопасная и эффективная мера, которая может предотвратить целый ряд эндокринных нарушений. Важно помнить: йод улетучивается при нагревании, поэтому соль лучше добавлять в уже готовые блюда, — считает доктор.
Уточняется, что также полезны морепродукты, рыба, молочные продукты и яйца. Дефицит йода может привести к снижению IQ, задержке психомоторного развития, ухудшению памяти и внимания у школьников, а также к нарушению функций щитовидной железы.
Ранее сайт «Страсти» предупредил, что йод в йодированной соли может сохраняться только до трёх месяцев и исчезает при нагревании до 30 градусов. Поэтому не всегда йодированная соль эффективна, нужно обращать внимание на срок годности и термическую обработку.