Эндокринолог объяснила, как на самом деле нужно употреблять йодированную соль

Ранее сайт «Страсти» предупредил, что йод в йодированной соли может сохраняться только до трёх месяцев и исчезает при нагревании до 30 градусов. Поэтому не всегда йодированная соль эффективна, нужно обращать внимание на срок годности и термическую обработку.