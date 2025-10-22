Ричмонд
Названы интересные и недорогие направления для путешествия по России осенью

Турэксперт Осипова посоветовала туристам осенью ехать в Дагестан и Псков.

Источник: Комсомольская правда

Осень — отличное время для путешествий по России, когда цены на билеты и отели снижаются, а поток туристов становится меньше. Куда отправиться в этот период, рассказала в беседе с «РИАМО» эксперт в сфере туризма Наталья Осипова.

— В Дагестане осенью еще довольно тепло, а цены на 30−50% дешевле, чем летом. Любителям путешествий по стране на машине можно съездить в Псковскую область. В числе достопримечательностей — изумительные крепости, старые почтовые станции, православные святыни, — перечислила специалист.

По словам собеседницы издания, отличными направлениями для туризма станут Карелия и города Золотого кольца. В ноябре здесь цены на жилье падают, а музеи и храмы работают в обычном режиме.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал о необычных достопримечательностях Краснодарского края. Например, удивительные красные растения на светло-сером песке застилают большое плато близ Витязевского лимана. Фантастическое зрелище доступно только в конце октября — начале ноября, когда лиманы около Анапы пересыхают.

Что же касается зарубежных направлений, то осень — отличное время для путешествий в Египет, передает Life.ru. Для туристов из России какие-либо ограничения при въезде в страну отсутствуют.