Как избавиться от боли в пояснице: советы ортопеда

Острая боль в спине требует постельного режима, однако, если речь идет о хроническом дискомфорте, то сидячий образ жизни не улучшит положение. О том, какие активности необходимы для здоровой спины, рассказал aif.ru хирург-ортопед Памела Мехта.
— Достаточно начинать с легких растягивающих движений. Стоя на коленях, вытяните руки прямо перед собой, обопритесь лбом на пол или на подушку, а ягодицы при этом опираются на пятки. Это упражнение помогает снять напряжение мышц вокруг позвоночника, — объяснил эксперт.
Врач также рекомендовал делать упражнения на укрепления кора и обязательно уделять время ходьбе. По словам доктора, ходьба не меньше 100 минут в неделю уменьшает риски развития хронической боли в пояснице почти на четверть.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что особую осторожность следует проявлять в отношении болей в спине, возникающих у детей, подростков, а также у лиц старше 55 лет — в этих случаях следует срочно обратиться за медпомощью.
Лучшей профилактикой боли в пояснице станут ортопедическая обувь и правильное положение тела за рабочим столом, передает 360.ru.