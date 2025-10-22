Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как избавиться от боли в пояснице: советы ортопеда

Ортопед Мехта: ходьба и растяжка помогут избавиться от болей в спине.

Источник: Комсомольская правда

Острая боль в спине требует постельного режима, однако, если речь идет о хроническом дискомфорте, то сидячий образ жизни не улучшит положение. О том, какие активности необходимы для здоровой спины, рассказал aif.ru хирург-ортопед Памела Мехта.

— Достаточно начинать с легких растягивающих движений. Стоя на коленях, вытяните руки прямо перед собой, обопритесь лбом на пол или на подушку, а ягодицы при этом опираются на пятки. Это упражнение помогает снять напряжение мышц вокруг позвоночника, — объяснил эксперт.

Врач также рекомендовал делать упражнения на укрепления кора и обязательно уделять время ходьбе. По словам доктора, ходьба не меньше 100 минут в неделю уменьшает риски развития хронической боли в пояснице почти на четверть.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что особую осторожность следует проявлять в отношении болей в спине, возникающих у детей, подростков, а также у лиц старше 55 лет — в этих случаях следует срочно обратиться за медпомощью.

Лучшей профилактикой боли в пояснице станут ортопедическая обувь и правильное положение тела за рабочим столом, передает 360.ru.