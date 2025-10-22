Ричмонд
Дарья Мельникова и Роман Набатов впервые показались с детьми

Дарья Мельникова и Роман Набатов впервые показались с детьми на презентации шоу «Форт». Кадры их тёплого общения — редкая возможность заглянуть в личную жизнь пары. На фоне отношений с первым мужем, Артуром Смольяниновым (признан иностранным агентом), её новая семья смотрится особенно счастливой.

