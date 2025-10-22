Путин приехал в театр к Михалкову, чтобы лично поздравить с днем рождения

Президент России Владимир Путин приехал в театр «Мастерская 12», чтобы лично поздравить российского режиссера Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем. Об этом в среду, 22 октября, артист рассказал в своем Telegram-канале.
— Для меня особая радость, что поздравить меня приехал наш президент Владимир Владимирович Путин. И большая честь — объявленная им вчера новость о том, что я был удостоен высочайшей награды, — отметил актер в публикации.
Глава государства наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Кавалером этого ордена был и отец артиста Сергей Владимирович Михалков.
21 октября Владимир Путин выразил мнение, что режиссер Никита Михалков — истинный патриот страны. По словам главы страны, у него с артистом дружба, а также «химия» отношений.
До этого Михалков рассказал, как Путин позвонил ему во время обеда с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По словам артиста, встреча с Алиевым прошла много лет назад во время его визита в Баку по приглашению местных кинематографистов. Во время обеда с лидером Азербайджана раздался звонок от президента.