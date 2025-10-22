Путин приехал в театр к Михалкову, чтобы лично поздравить с днем рождения

До этого Михалков рассказал, как Путин позвонил ему во время обеда с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По словам артиста, встреча с Алиевым прошла много лет назад во время его визита в Баку по приглашению местных кинематографистов. Во время обеда с лидером Азербайджана раздался звонок от президента.