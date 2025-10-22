Лишение свободы на более чем 10 лет и штраф. Вынесен приговор гродненцу — закладчику психотропов

Согласно материалам дела, обвиняемый вошел в состав организованной группы, где выполнял роль закладчика. Мужчина с целью сбыта приобрел различные опасные психотропные вещества общей массой свыше 240 г. Часть он расфасовал на мелкие партии и разместил более чем в 158 тайниках на территории областного центра и Гродненской области для последующего сбыта через наркошоп. Остальная часть запрещенных веществ обнаружена у обвиняемого при задержании сотрудниками правоохранительных органов.