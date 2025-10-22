Лишение свободы на более чем 10 лет и штраф. Вынесен приговор гродненцу — закладчику психотропов

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, которому инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенные организованной группой. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Согласно материалам дела, обвиняемый вошел в состав организованной группы, где выполнял роль закладчика. Мужчина с целью сбыта приобрел различные опасные психотропные вещества общей массой свыше 240 г. Часть он расфасовал на мелкие партии и разместил более чем в 158 тайниках на территории областного центра и Гродненской области для последующего сбыта через наркошоп. Остальная часть запрещенных веществ обнаружена у обвиняемого при задержании сотрудниками правоохранительных органов.
В судебном заседании мужчина вину признал частично. Он полностью уплатил доход, полученный от своей преступной деятельности, которая длилась менее двух недель.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Октябрьского района Гродно постановил обвинительный приговор. На основании ч.4 ст. 328 УК мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 базовых величин (Br4,2 тыс.).
Суд также применил закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне», освободив от основного наказания частично на срок 1 год.
Приговор вступил в законную силу. -0-