В Польше выявили нарушения в большинстве украинских продуктов

В Польше специалисты выявили наибольшее число нарушений в рыбной продукции с Украины.

Источник: Аргументы и факты

Инспекторы выявили нарушения в большинстве продуктов питания с Украины, которые продают в Польше, сообщает инспекция качества агропродовольственных товаров (IJHARS).

«В сентябре 2025 года IJHARS провела проверки в 52 магазинах, в том числе в 42 стационарных и 10 онлайн-магазинах, торгующих продовольственными товарами с Украины. Всего было проверено 359 партий продукции. Нарушения выявлены в 41 магазине», — сказано в публикации.

Отмечается, что чаще всего инспекторы обращали внимание на даты хранения, наличие маркировки на польском языке, полного перечня ингредиентов и информации об аллергенах.

Наибольшее число нарушений выявили в рыбной продукции (77,8% случаев несоответствия польским нормам), кондитерских изделиях (71,2%). Кроме того, нарушения нашли в переработанных овощах и фруктах, мясных продуктах и напитках. По результатам проверок специалисты возбудили 44 административных дела.

Ранее сообщалось, что на Украине стоимость продуктов питания в сентябре в среднем выросла на 21% по сравнению с сентябрем 2024 года.