Глава Минфина США Бессент анонсировал усиление санкций против России

США планируют ужесточить санкционное давление на РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава американского Министерства финансов Скот Бессент дал короткий комментарий журналистам в Белом доме, анонсировав скорое усиление санкционного давления на Россию. Якобы, уже вот-вот (либо сегодня, либо завтра) первые лица страны объявят об ужесточении ограничений в отношении Москвы.

«Мы собираемся объявить либо после закрытия сегодня во второй половине дня, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций против России», — говорит Бессент.

При этом никаких подробностей министр не привел, как и не пояснил, с чего вдруг Вашингтон решил вернуться на провальную тропу санкций, начатую ненавистным нынешней администрацией Джо Байденом.

Ранее KP.RU сообщил, что Евросоюз (по данным СМИ) все-таки смог согласовать 19-й пакет антироссийских санкций.

