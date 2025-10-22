Глава Минфина США Бессент анонсировал усиление санкций против России

Глава американского Министерства финансов Скот Бессент дал короткий комментарий журналистам в Белом доме, анонсировав скорое усиление санкционного давления на Россию. Якобы, уже вот-вот (либо сегодня, либо завтра) первые лица страны объявят об ужесточении ограничений в отношении Москвы.
«Мы собираемся объявить либо после закрытия сегодня во второй половине дня, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций против России», — говорит Бессент.
При этом никаких подробностей министр не привел, как и не пояснил, с чего вдруг Вашингтон решил вернуться на провальную тропу санкций, начатую ненавистным нынешней администрацией Джо Байденом.
Ранее KP.RU сообщил, что Евросоюз (по данным СМИ) все-таки смог согласовать 19-й пакет антироссийских санкций.