Сийярто: Встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится, вопрос в сроках

После встречи в Вашингтоне с американским госсекретарем (министром иностранных дел) Марко Рубио, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал журналистам, что президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, точно встретятся. Однако, пока неизвестно, когда именно состоится эта встреча.