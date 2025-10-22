Сийярто: Встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится, вопрос в сроках

После встречи в Вашингтоне с американским госсекретарем (министром иностранных дел) Марко Рубио, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал журналистам, что президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, точно встретятся. Однако, пока неизвестно, когда именно состоится эта встреча.
«Американцы не отказались от мирного саммита. Единственный вопрос, связанный с этим, заключается в сроках проведения встречи на высшем уровне», — сказал Сийярто в интервью телеканалу М1.
Сийярто подчеркнул, что в медийном поле раскручивается настоящая машина фейков о, якобы, отмене встречи Путина и Трампа. Глава венгерского ведомства добавил также, что уверен в проведении этого саммита, несмотря на истерику «провоенного лагеря» (имея в виду страны Евросоюза вроде Франции, Британии и ФРГ).
Ранее KP.RU сообщил, что в МИД России опровергли фейки о встрече в Будапеште, заявив, что работа с обеих сторон продолжается.