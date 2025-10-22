Петербуржец потребовал 5 млн рублей компенсации за публикацию видео с извинениями

По словам Лебедевой, в изложении обстоятельств дела истец указал, что утром 23 мая 2025 года его остановил сотрудник ДПС. Сидорец отметил, что не запомнил фамилию инспектора, поскольку был озадачен причиной остановки, несмотря на то что выехал на полосу встречного движения и проехал по пешеходному переходу. Будучи, по его словам, добропорядочным гражданином, он согласился на составление протокола и затем перед камерой извинился за совершенное нарушение.