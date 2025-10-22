Петербуржец потребовал 5 млн рублей компенсации за публикацию видео с извинениями

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, житель города намерен через суд взыскать пять миллионов рублей за публикацию видео, на котором он приносит извинения за нарушение ПДД. Запись была сделана сотрудниками полиции.
Истец, Антон Сидорец, первоначально подал заявление в Петроградский районный суд, однако тот вернул ему документы, после чего иск был направлен в Смольнинский районный суд. В своем исковом заявлении мужчина требует взыскать компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей с Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также со средств массовой информации, которые распространили новость о его нарушении правил дорожного движения.
По словам Лебедевой, в изложении обстоятельств дела истец указал, что утром 23 мая 2025 года его остановил сотрудник ДПС. Сидорец отметил, что не запомнил фамилию инспектора, поскольку был озадачен причиной остановки, несмотря на то что выехал на полосу встречного движения и проехал по пешеходному переходу. Будучи, по его словам, добропорядочным гражданином, он согласился на составление протокола и затем перед камерой извинился за совершенное нарушение.
Позже, обнаружив запись со своими извинениями в новостях и интернет-сообществах, Сидорец обиделся и потребовал опровергнуть распространенную информацию, принести ему официальные извинения, удалить все материалы, а также выплатить ему пять миллионов рублей. Лебедева также добавила, что Смольнинский районный суд, в свою очередь, также отказал в принятии данного искового заявления к производству.
Ранее сообщалось, что россиянка отправится в колонию за мошенничество с маткапиталом.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.