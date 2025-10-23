Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Евлампия Зимоуказателя 23 октября на Светец

Собрали приметы и запреты на 23 октября, когда празднуют день Евлампия Зимоуказателя.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 23 октября вспоминает святого Евлампия и его сестру Евлампию. В народе принято отмечать день Евлампия Зимоуказателя. Так, в указанный день узнавали, какой будет зима. Однако существует еще одно название — Светец. Оно связано с тем, что 23 октября расщепляли поленья на лучины, которые устанавливали в светильники.

Что нельзя делать 23 октября.

Не рекомендуется начинать новые дела. Считалось, что они будут безрезультатными. Кроме того, 23 октября было несчастливым для того, чтобы делать предложение — брак будет длиться недолго. А еще не следует подметать пол. Предки верили, что из дома можно вымести удачу.

Что можно делать 23 октября.

По традиции, в названный день делали лучины для освещения дома в зимний период. А еще устраивались праздники.

Согласно приметам, листья, которые облетают с ивы, говорят о том, что зима окажется ранней. Ветер с севера или востока предвещает похолодание.

Тем временем синоптики сказали о резком потеплении до +17 градусов в Беларуси 23 октября.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.