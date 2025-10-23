Что можно и нельзя делать в день Евлампия Зимоуказателя 23 октября на Светец

Православная церковь 23 октября вспоминает святого Евлампия и его сестру Евлампию. В народе принято отмечать день Евлампия Зимоуказателя. Так, в указанный день узнавали, какой будет зима. Однако существует еще одно название — Светец. Оно связано с тем, что 23 октября расщепляли поленья на лучины, которые устанавливали в светильники.