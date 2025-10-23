Народный календарь. Зачем топить баню на Иверскую, 26 октября

26 октября православные отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также Вратарницей или Привратницей. Эта икона считается чудотворной. Ее оригинал, согласно преданию, был написан евангелистом Лукой и сейчас хранится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.
По легенде, в IX веке одна женщина из Никеи, стремясь спасти образ Богородицы от иконоборцев, бросила икону в море, где она оставалась на протяжении двух столетий. В XI веке монахи Иверского монастыря увидели на поверхности воды изображение Божьей Матери, поддерживаемое огненным столбом. Преподобный Гавриил Святогорец, следуя указаниям Девы Марии, прошел по воде к иконе и перенес ее в монастырь. Однако на следующее утро лик снова обнаружили над воротами обители. Это повторялось несколько раз, пока в конечном итоге икону не оставили на месте, которое она выбрала для себя. С тех пор ее стали называть Привратницей или Вратарницей.
Иверская икона Божьей Матери пользовалась особым почитанием на Руси. К ней обращались с молитвами о помощи в решении бытовых проблем, утешении в горе, защите от пожаров и увеличении плодородия земли.
На праздник Иверской иконы русские люди обычно устраивали банные обряды. Они сильно топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных эпилепсией. Считалось, что лечебный травяной дух способен изгнать недуг.
Приметы погоды:
Петух вечером неожиданно закукарекал — к резкой смене погоды.
Облака с юга быстро плывут по небу — к ветру и непогоде.
Солнце восходит из-за туч — к перемене погоды.
Облака красного цвета — к дождю.
Именины отмечают: Никита, Николай, Иннокентий, Карп, Трофим.