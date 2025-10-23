Народный календарь. Зачем топить баню на Иверскую, 26 октября

По легенде, в IX веке одна женщина из Никеи, стремясь спасти образ Богородицы от иконоборцев, бросила икону в море, где она оставалась на протяжении двух столетий. В XI веке монахи Иверского монастыря увидели на поверхности воды изображение Божьей Матери, поддерживаемое огненным столбом. Преподобный Гавриил Святогорец, следуя указаниям Девы Марии, прошел по воде к иконе и перенес ее в монастырь. Однако на следующее утро лик снова обнаружили над воротами обители. Это повторялось несколько раз, пока в конечном итоге икону не оставили на месте, которое она выбрала для себя. С тех пор ее стали называть Привратницей или Вратарницей.