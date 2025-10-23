День барса и День без бумаги: какие праздники отмечают в России и мире 23 октября

Праздник берет начало в 2013 году, когда в этот день в столице Кыргызстана — Бишкеке — прошел Всемирный форум по сохранению снежного барса. Барс или ирбис — один из наиболее уязвимых видов больших кошек: животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Охота на него запрещена во всех странах, где он обитает. Ирбис также внесен в приложение I Конвенции CITES.