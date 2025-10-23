Форт Петров: легендарное шоу возвращается с новым ведущим

— Я с детства обожаю этот формат. Меня звали на многие подобные шоу, но я согласился только на «Форт». Честно говоря, я очень хотел, чтобы мне дали сожрать какого-нибудь гада, спрыгнуть с крыши или пройти по канату, но все самое страшное почему-то досталось другим участникам. Надо было писать в анкете, что я чего-то боюсь, тогда бы обязательно дали это испытание, — рассказал «Известиям» актер Александр Метелкин.