Форт Петров: легендарное шоу возвращается с новым ведущим

Шут Яшка, Чумной доктор, прекрасная Иноземка, солдат Преображенского полка Лаврентий, мастер Емельян и Александр Петров — это новые обитатели форта в Кронштадте, который стал платформой для перезапуска телевизионного хита СТС. Звездные гости Дана Борисова, Виктория Лопырёва, Юлия Барановская, Дарья Мельникова угощались жевательно-земляными червями. А простые зрители гадали, чем же удивит собравшихся обновленное шоу. Подробности — в репортаже «Известий».
Вечером 22 октября прошла светская премьера перезапуска знаменитого шоу про поиск сокровищ «Форт. Возвращение легенды». Еще несколько месяцев назад 52 участника прыгали с 25-метровой высоты в Финский залив, балансировали над пропастью, стреляли из лука по живой мишени, заряжали петровскую пушку, пробовали «мерзкие» блюда (суп из опарышей, кулебяку с тараканами), изучали шестиметровую карту мира и проходили по тёмным подземельям, полным змей, крыс и скорпионов. А сегодня они с удовольствием позировали фотографам с мармеладными червяками в зубах, пили коктейли из пробирок из рук Чумного доктора, названия экзотические: «Слезы вдов Синей бороды», «Смех Дюймовочки», «Выжимки из сердца отца Гамлета».
— Я всегда мечтал поучаствовать в этом проекте, но только в качестве ведущего. Сергей Бурунов, который вел «Форт» до меня, предупреждал, что придется много бегать. Проходит день, другой, ты не имеешь права показывать усталости, бесконечно носишься, срываешь голос. Это оказалось куда сложнее, чем я думал, — признался «Известиям» новый ведущий проекта Александр Петров.
По словам артиста, он вместе с командой организаторов делал ставки, кто из участников точно не согласится на определенные испытания. Но некоторые удивляли его своей смелостью. Такой парой оказались Instasamka и Moneyken. Петров отметил, что они поразили его своими искренностью и работоспособностью. А сам Петров отметил, что никогда бы не стал есть жуков и морских гадов.
По легенде, где-то в форте Кроншлот спрятаны сокровища Петра I. За победу сражаются известные пары и звёзды: Instasamka и Moneyken, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Лиза Арзамасова и Илья Авербух, Виктория Лопырёва, Юлия Барановская, Роза Сябитова, Дана Борисова, Дарья Мельникова, Александр Метелкин и другие. Для многих из них «Форт» стал настоящим испытанием, а для кого-то — осуществлением детской мечты.
— Я с детства обожаю этот формат. Меня звали на многие подобные шоу, но я согласился только на «Форт». Честно говоря, я очень хотел, чтобы мне дали сожрать какого-нибудь гада, спрыгнуть с крыши или пройти по канату, но все самое страшное почему-то досталось другим участникам. Надо было писать в анкете, что я чего-то боюсь, тогда бы обязательно дали это испытание, — рассказал «Известиям» актер Александр Метелкин.
А актрисе Дарье Мельниковой пришлось уезжать на съемки от годовалой дочери. На премьере шоу она появилась вместе со всеми тремя детьми и мужем Романом Набатовым.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух танцевали на высоте 15 метров, держась друг за друга на тросах. Саша Савельева пережила паническую атаку, а Сергею Росту после прыжка понадобилась помощь медиков. У других испытания прошли не менее эмоционально: Виктория Лопырёва получила травму во время задания на высоте, а Дана Борисова чуть не сломала челюсть.
— Я была и на французском «Форте», поэтому мне есть с чем сравнить. Хотелось бы более высокого уровня безопасности. Потому что я чуть не раскрошила челюсть о деревянную крутящуюся штукенцию, — сказала «Известиям» Борисова.
В чем отличие нового «Форта» от оригинала.
Съёмки проходили на территории кластера «Остров фортов» в Кронштадте — месте, где когда-то располагались оборонительные сооружения Российской империи. Сегодня это культурно-исторический парк, но атмосфера старинного форта с башнями и лабиринтами идеально подошла для телевизионного проекта.
Изначально за золото «Форта Боярд» боролись французские участники. Проект вышел в эфир в 1990 году и стал мировым феноменом. Его российская версия впервые появилась на экранах в 1998 году и неоднократно возвращалась. В разные годы проект вели Леонид Ярмольник, Николай Валуев, Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Сергей Шнуров и Сергей Бурунов.
Главное отличие нового проекта — отечественные локация и легенда. Если французский «Боярд» рассказывал о сокровищах форта на Атлантике, то российский «Форт» погружает участников в эпоху Петра I, соединяя экстремальные испытания с историческим антуражем. Ключевые события игры происходят в форте «Император Александр I», который еще называют «Чумным». В начале ХХ века в нем разрабатывали противочумную вакцину и иммунную сыворотку.
Поклонники оригинального проекта помнят, что ведущих было двое. Кроме того, старец Фура проверял участников на сообразительность. В «Возвращении легенды» будут свои уникальные персонажи, хотя один камбэк зрители все же увидят. Так француз Оливье Сиу, который когда-то играл старца Фура в «Форте Боярд», теперь появится в образе шеф-повара Оливье. В смекалке участники будут состязаться с мастером-левшой Емельяном (Никита Васильевский), солдатом Преображенского полка Лаврентием (Эдуард Хайрулин), таинственной Иноземкой (Алида Нондову) и Чумным доктором (Владислав Третьяк). А вместо знаменитого хранителя ключей Паспарту будет шут Яшка (Максим Васюкин).
Премьера новой версии состоится 26 октября в 21:00 на телеканале СТС.