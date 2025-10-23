В России предложили давать семейную ипотеку бездетным парам

В Госдуме предложили разрешить одобрять семейную ипотеку бездетным семейным парам. Но при условии, что они родят или усыновят ребенка в ближайшие три года.
С инициативой выступили депутаты Госдумы Владислав Даванков, Ксения Горячева и Георгий Арапов. С предложением они обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет 360.ru.
Если пара нарушит установленный срок, то банк получит право поднять ставку до рыночной и потребовать вернуть субсидию обратно. Это, по мнению авторов инициативы, будет стимулировать рождаемость в стране. Ведь согласно исследованиям, до 70% молодых людей откладывают создание семьи из-за финансовых проблем и неуверенности в завтрашнем дне.
Ранее, в программу семейной ипотеки предложили внести поправки — разрешить применять ее только в том регионе, в котором прописана семья.
Это, по мнению экспертов, может несколько охладить, в первую очередь, перегретые рынки столичных регионов, считают эксперты, пишет Российская газета.
Чтобы жилищный вопрос хоть как-то решался, считает вице-президент российский Гильдии риелторов Константин Апрелев, нужно как минимум изменить порядок привлечения средств на строительство жилья. Чтобы покупатели, например, вносили на эскроу-счёт не всю сумму, залезая в кредиты, а хотя бы 10% от стоимости будущей квартиры. А остальное платили потом, постепенно, пишет Царьград.
С 1 октября вступили в силу новые ограничения Центробанка на выдачу ипотеки и кредитов под залог недвижимости. Эти меры направлены на снижение рисков закредитованности населения и будут касаться в первую очередь тех заемщиков, у которых долговая нагрузка превышает половину их доходов, пишет Life.ru.
