В России предложили давать семейную ипотеку бездетным парам

Чтобы жилищный вопрос хоть как-то решался, считает вице-президент российский Гильдии риелторов Константин Апрелев, нужно как минимум изменить порядок привлечения средств на строительство жилья. Чтобы покупатели, например, вносили на эскроу-счёт не всю сумму, залезая в кредиты, а хотя бы 10% от стоимости будущей квартиры. А остальное платили потом, постепенно, пишет Царьград.