Никита Михалков рассказал о личном поздравлении Владимира Путина с юбилеем

Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет. С юбилеем его прибыл поздравить президент России Владимир Путин. Об этом рассказал сам Никита Михалков в Telegram-канале.
Режиссер поделился подробностями торжественного вечера. Он сообщил, что юбилей прошел в театре «Мастерская “12”.
«Вчера в кругу семьи, друзей и коллег в нашей “Мастерской “12” прошел мой юбилейный вечер. Для меня особая радость, что поздравить меня приехал наш президент Владимир Владимирович Путин”, — отметил Никита Михалков.
Один из известнейших фильмов Никиты Михалкова — работа «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это его первый режиссерский проект. Фильм выпустили в 1974-м году. Художником-постановщиком картины был друг детства режиссера Александр Адабашьян.