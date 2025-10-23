Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Михалков рассказал о личном поздравлении Владимира Путина с юбилеем

Михалков рассказал, как Путин лично прибыл поздравить его с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет. С юбилеем его прибыл поздравить президент России Владимир Путин. Об этом рассказал сам Никита Михалков в Telegram-канале.

Режиссер поделился подробностями торжественного вечера. Он сообщил, что юбилей прошел в театре «Мастерская “12”.

«Вчера в кругу семьи, друзей и коллег в нашей “Мастерской “12” прошел мой юбилейный вечер. Для меня особая радость, что поздравить меня приехал наш президент Владимир Владимирович Путин”, — отметил Никита Михалков.

Один из известнейших фильмов Никиты Михалкова — работа «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это его первый режиссерский проект. Фильм выпустили в 1974-м году. Художником-постановщиком картины был друг детства режиссера Александр Адабашьян.