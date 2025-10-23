Ричмонд
В СК рассказали, что Усольцевы не имели планов на побег

Но в следствии все-таки пока не стали полностью исключать криминальную версию.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова рассказала о ходе следствия. Были допрошены знакомые и родственники Усольцевых, все кто мог пролить свет на исчезновение.

— Намерений куда-то убыть Усольцевы не имели. Конфликтов у них не было. Они занимались своей жизнью, — говорит aif.ru Юлия Арбузова.

Так же у следствия нет сведений о какой-либо конкуренции или ссорах. Сергей возглавлял организацию, Ирина занималась психологией.

В СК отметили, что семья характеризуется благополучно, и версия о побеге противоречит общей картине.

Никаких данных о пересечении ими границы тоже нет. Но у семи были планы по строительству дома.

Официальная версия — несчастный случай, она остается в приоритете. Но пока тела не найдены, рассматриваются и другие версии, в том числе, криминальные.

В других регионах Усольцевых не ищут, данных, что они покинули Красноярский край у следствия нет.

Инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин в своею очередь отметил, что на семью вряд ли напали медведи или волки. В октябре медведи уже не охотятся, а волки не нападают в одиночку на группу людей, пишет «Газета.Ru».

Знакомая Сергея Усольцева в беседе с RT отметила, что он никогда не был связан с какой-либо государственной тайной.

Женщина отметила, что Сергей «очень умный, порядочный и адекватный человек».

Тем временем, в истории Сергея Усольцева — главы семейства — обнаружили американский след. И это не выдуманный конспирологами сюжет. Оказалось, что Усольцев является учредителем Международного центра развития — через совместную с США программу городов-побратимов организация отправляет в Штаты железногорских студентов, пишет 360.ru.