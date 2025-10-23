Назван средний размер пенсий по старости: чему он будет равняться в 2026 году

Более 38 миллионов граждан будут получать повышенные страховые пенсии в 2026 году. Их средний размер составит порядка 27 тысяч рублей. Об этом рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что средний размер соответствующих выплат возрастет почти на 2 тысячи рублей. Индексацию осуществят 1 января 2026 года. На эти выплаты направят почти 11,9 триллиона рублей, добавил глава Соцфонда.
«Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется выплат более 38 млн человек. Таким образом, в результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей», — подытожил Сергей Чирков.
Помимо прочего, в следующем году будет увеличен прожиточный минимум. Он составит 18 939 рублей.