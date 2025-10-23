ВС РФ форсировали Днепр и закрепились на плацдарме в районе Херсона

Подразделения разведчиков и десантников группировки войск «Днепр» провели успешную операцию по форсированию реки Днепр и захвату плацдарма на острове Карантинный в районе Херсона. Об этом в четверг, 23 октября, сообщили в Минобороны РФ.
— Разведчики и десантники «Днепра» провели успешную операцию по форсированию реки Днепр и захвату плацдарма на острове Карантинный. Решительные действия десанта позволили установить контроль над крупными объектами на острове Карантинный в районе Херсона, — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что украинские подразделения предприняли несколько контратак с использованием резервов, пытаясь вернуть утраченные позиции. Но все атаки были успешно отбиты, ВСУ понесли значительные потери и отступили.
В настоящее время проводится закрепление на достигнутых рубежах, инженерное оборудование позиций и минирование подступов к плацдарму, передает РИА Новости.
Российские бойцы спасли жизнь украинскому солдату во время штурма. Раненого военного нашли на огневой позиции, где он продолжал отстреливаться.