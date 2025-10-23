Лучшие ученики получат право сидеть за партой Героя

— У него была отсрочка, но сын настойчиво убеждал, что ему надо отслужить, чтобы в кармане был военный билет. Я пытался его убедить, что это сильно усложнит учебу, но это его не остановило. А вернувшись из армии, он сдал экзамен и продолжил обучение. Когда началась спецоперация, Григорий заявил, что ему надо быть там, так как его знания очень нужны, — вспоминает отец героя.