Лучшие ученики получат право сидеть за партой Героя

22 октября в школе № 1944 открыли Парту Героя и мемориальную доску в память о героическом выпускнике учебного заведения Григории Милютине. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на торжестве.
Мероприятие открыла директор школы № 1944 Анна Хамардюк, которая подчеркнула, что школа — это одна большая семья.
— Конечно, школа — это в первую очередь место, где дают знания. Но все же после выпуска людей судят не потому, насколько хорошо они знают спряжения или закон Ома. Это далеко не главное в жизни. В памяти родной школы, а то и всей страны остаются люди, совершившие Поступок с большой буквы, — сказала Хамардюк.
Педагог отметила, что школа в первую очередь воспитывает патриота своей Родины, человека, способного встать на защиту страны, товарищей, одноклассников, педагогов. И именно этими качествами отличался Григорий Милютин. Директор и другие учителя отмечали, что хотя он и был немного хулиганистым, но все же исключительно добрым человеком. Он всегда обращался к педагогам и сверстникам с доброжелательной улыбкой, готов был прийти на помощь. Даже успел сняться в небольшом эпизоде известного сериала «Ранетки», но об актерской карьере не мечтал, поступил в технический вуз.
Выступивший на мероприятии отец Григория Павел Милютин отметил, что его очень удивило решение сына покинуть институт и пойти в армию.
— У него была отсрочка, но сын настойчиво убеждал, что ему надо отслужить, чтобы в кармане был военный билет. Я пытался его убедить, что это сильно усложнит учебу, но это его не остановило. А вернувшись из армии, он сдал экзамен и продолжил обучение. Когда началась спецоперация, Григорий заявил, что ему надо быть там, так как его знания очень нужны, — вспоминает отец героя.
Военный комиссар района Митино, полковник Станислав Протасов говорит, что очень хорошо знал Григория Милютина.
— Через меня проходит много людей, оформляющихся на СВО, и каждого кандидата я запоминаю. Так как Милютин был инженером и специалистом по БПЛА, то ему искали место инструктора и вскоре отправили в часть. Благодаря его знаниям и умениям было подготовлено более 500 операторов беспилотников, — отмечает Протасов.
Но война есть война, во время боевых действий бывают потери. В ходе освобождения Курской области от украинских националистов Григорий Милютин отдал жизнь за своего товарища, закрыв того своим телом от взрыва. За это его посмертно наградили орденом Мужества.
Военком Станислав Протасов отмечает, что лично ездил в военную часть в Туле, где Григорий проходил службу.
— Там мы тоже планируем увековечить его память. Кстати, на фронте Григорий работал с позывным «Москвич» и за ним закрепилось прозвище «Король неба», так как все знали: когда дежурит Милютин, все будет спокойно, ведь равных ему у противника просто нет, — отметил Протасов.
Военком добавил, что прекрасно понимает чувства Григория Милютина, которые привели его в ряды Вооруженных сил России.
— Я из семьи военных, мой отец — боевой офицер, который воевал в горячих точках и награжден множеством медалей. Он очень любил фильм «Офицеры». Григорий тоже его обожал. Настоящие фильмы и настоящие педагоги всегда воспитывают настоящих героев, — подчеркнул полковник Протасов.
Помимо Парты Героя, на первом этаже учебного заведения открыли мемориальную доску.
— Очень важно, чтобы каждый ученик, приходя в школу, видел перед глазами фото настоящего героя и его историю, чтобы молодому поколению было с кого брать пример, — отметила директор школы № 1944 Анна Хамардюк.
Присутствовали на мероприятии и мать героя Александра Милютина, а также сестра Диана. Они мало говорили — мешали слезы. Однако подчеркнули, что память о Григории будет жить через его поступки.
Кстати, в столице уже открыто более 100 парт Героев, а это значит, что эта акция получила широкое признание. За партой будут сидеть самые лучшие ученики школы, отличники, а также те ученики, которые активнее других участвуют в школьной общественной деятельности.
Директор школы Анна Хамардюк отметила, что большинство присутствующих на мероприятии не знали лично Григория Милютина, но его поступок объединил всех собравшихся. Его подвиг является настоящим поступком мужчины.
— Любовь к Родине всегда отличала Григория Милютина, — заключила Анна Хамардюк.
ДОСЬЕ.
Григорий Павлович Милютин родился 22 апреля 1992 года. Окончил школу № 1944, после поступил в институт. Работал в ИT-области. После начала специальной военной операции принял решение заключить контракт с Министерством обороны. Погиб 24 октября 2024 года в Курской области при выполнении боевой задачи. Награжден орденом Мужества посмертно.