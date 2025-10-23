Ричмонд
Генсек НАТО Рютте: плана по урегулированию конфликта Украине нет

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на данный момент мирного плана по урегулированию ситуации на Украине нет. Об этом он сообщил 22 октября во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

