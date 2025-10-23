Бывшие суворовцы помогают фронту и мирным жителям

— Когда мы были на херсонском направлении, то регулярно кормили шашлыками наших ребят на передовой, закупив на рынке по 25 килограммов мяса, — вспоминает создатель группы «Три волонтера» Максим Лобжанидзе. — И когда мы, соответственно, жарили шашлык, вдали вокруг нас летали дроны. Некоторые бойцы стояли по разным углам с ружьями, защищая нас. И мы на трех мангалах в шесть рук готовили им вкусный ужин. Как же они были счастливы!