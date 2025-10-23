Бывшие суворовцы помогают фронту и мирным жителям

Московская волонтерская группа «Три волонтера» передала очередной гуманитарный груз жителям освобожденных территорий Донбасса.
Последняя поездка была самая сложная и масштабная, рассказывает «Вечерней Москве» создатель движения Максим Лобжанидзе. Активисты группы «Три волонтера» разделились на два направления — Мариуполь и Луганск. И передали местным жителям необходимые вещи и продукты. А для детей привезли игрушки и канцелярию.
— Мы около двух месяцев общими усилиями собирали гуманитарную помощь, в том числе благодаря добрым людям, в частности, прихожанам храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Марьине, — говорит Лобжанидзе. — Я поехал в Мариуполь. Там нас ждали уже два месяца.
А ребята из Луганска помогли организовать доставку еще пяти тонн продуктов, которые мы развезли по всему городу.
— Иногда люди адресно обращаются за лекарствами или продуктами, просят помочь с водой, — делится Максим Лобжанидзе.
А одна женщина попросила для своей дочки заколки, потому что даже на это не было денег.
— Хочется пробить некую «баннерную слепоту» у людей, которые сейчас придерживаются нейтралитета. И чтобы те взглянули на ситуацию по-другому, — говорит Максим Лобжанидзе. — Все-таки наше сообщество нуждается в добрых людях, готовых поддержать других. Мы не просим делать никакие денежные переводы. Достаточно лишь поискать у себя дома вещи, которыми можно поделиться с теми, кому они нужнее. Жители Мариуполя рады любой помощи, будь то одежда или старый чайник.
После поездки к местным жителям волонтеры отправились ближе к линии фронта, где передали помощь бойцам — мотоциклы, медикаменты, постельное белье и другие необходимые вещи.
— Пока идут боевые действия и наши братья, товарищи находятся на фронте, будем помогать им по мере возможностей и сил, — добавляет Максим Лобжанидзе.
Особый отпечаток в его памяти оставила одна история.
— Когда мы были на херсонском направлении, то регулярно кормили шашлыками наших ребят на передовой, закупив на рынке по 25 килограммов мяса, — вспоминает создатель группы «Три волонтера» Максим Лобжанидзе. — И когда мы, соответственно, жарили шашлык, вдали вокруг нас летали дроны. Некоторые бойцы стояли по разным углам с ружьями, защищая нас. И мы на трех мангалах в шесть рук готовили им вкусный ужин. Как же они были счастливы!
СПРАВКА.
Волонтерская группа «Три волонтера» была создана 21 апреля 2025 года бывшими суворовцами Максимом Лобжанидзе, Алексеем Батюшкиным (фамилия изменена) и их другом Сергеем Гороховым. Первый груз отправили во время Светлой Пасхи. Но ребята начали помогать фронту еще в начале проведения спецоперации в 2022 году.