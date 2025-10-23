Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшие суворовцы помогают фронту и мирным жителям

Московская волонтерская группа «Три волонтера» передала очередной гуманитарный груз жителям освобожденных территорий Донбасса.

Московская волонтерская группа «Три волонтера» передала очередной гуманитарный груз жителям освобожденных территорий Донбасса.

Последняя поездка была самая сложная и масштабная, рассказывает «Вечерней Москве» создатель движения Максим Лобжанидзе. Активисты группы «Три волонтера» разделились на два направления — Мариуполь и Луганск. И передали местным жителям необходимые вещи и продукты. А для детей привезли игрушки и канцелярию.

— Мы около двух месяцев общими усилиями собирали гуманитарную помощь, в том числе благодаря добрым людям, в частности, прихожанам храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Марьине, — говорит Лобжанидзе. — Я поехал в Мариуполь. Там нас ждали уже два месяца.

А ребята из Луганска помогли организовать доставку еще пяти тонн продуктов, которые мы развезли по всему городу.

— Иногда люди адресно обращаются за лекарствами или продуктами, просят помочь с водой, — делится Максим Лобжанидзе.

А одна женщина попросила для своей дочки заколки, потому что даже на это не было денег.

— Хочется пробить некую «баннерную слепоту» у людей, которые сейчас придерживаются нейтралитета. И чтобы те взглянули на ситуацию по-другому, — говорит Максим Лобжанидзе. — Все-таки наше сообщество нуждается в добрых людях, готовых поддержать других. Мы не просим делать никакие денежные переводы. Достаточно лишь поискать у себя дома вещи, которыми можно поделиться с теми, кому они нужнее. Жители Мариуполя рады любой помощи, будь то одежда или старый чайник.

После поездки к местным жителям волонтеры отправились ближе к линии фронта, где передали помощь бойцам — мотоциклы, медикаменты, постельное белье и другие необходимые вещи.

— Пока идут боевые действия и наши братья, товарищи находятся на фронте, будем помогать им по мере возможностей и сил, — добавляет Максим Лобжанидзе.

Особый отпечаток в его памяти оставила одна история.

— Когда мы были на херсонском направлении, то регулярно кормили шашлыками наших ребят на передовой, закупив на рынке по 25 килограммов мяса, — вспоминает создатель группы «Три волонтера» Максим Лобжанидзе. — И когда мы, соответственно, жарили шашлык, вдали вокруг нас летали дроны. Некоторые бойцы стояли по разным углам с ружьями, защищая нас. И мы на трех мангалах в шесть рук готовили им вкусный ужин. Как же они были счастливы!

СПРАВКА.

Волонтерская группа «Три волонтера» была создана 21 апреля 2025 года бывшими суворовцами Максимом Лобжанидзе, Алексеем Батюшкиным (фамилия изменена) и их другом Сергеем Гороховым. Первый груз отправили во время Светлой Пасхи. Но ребята начали помогать фронту еще в начале проведения спецоперации в 2022 году.