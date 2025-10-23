В РФ могут увеличить выплаты за рождение второго ребенка: подробнее об инициативе

«Размер должен быть не меньше суммы нынешнего капитала на первого и второго: 690 тысяч рублей плюс почти 222 тысячи рублей — это 912 тыс. рублей. Сейчас семья получает эту сумму на второго ребенка только в случае, когда первенец родился до 1 января 2020 года, и на него не полагалась поддержка», — заключил Сергей Рыбальченко.