В РФ могут увеличить выплаты за рождение второго ребенка: подробнее об инициативе

В России хотят усилить меры поддержки семей с детьми. Так, при рождении второго ребенка предложено давать маткапитал в размере не менее 912 тысяч рублей. С инициативой выступил председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в диалоге с ТАСС.
Он объяснил, что родители одного ребенка меньше задумываются о втором малыше. Член ОП связал это с не слишком большой добавкой на последующих детей. Поэтому важно увеличить размер маткапитала на второго ребенка, уточнил спикер.
«Размер должен быть не меньше суммы нынешнего капитала на первого и второго: 690 тысяч рублей плюс почти 222 тысячи рублей — это 912 тыс. рублей. Сейчас семья получает эту сумму на второго ребенка только в случае, когда первенец родился до 1 января 2020 года, и на него не полагалась поддержка», — заключил Сергей Рыбальченко.
Депутаты между тем предложили увеличить пенсионные выплаты детям, оставшимся без родителей. Проект внесут на рассмотрение в Думу.