В Братиславе загорелся завод, перерабатывающий российскую нефть

На нефтеперерабатывающем заводе в столице Словакии Братиславе, который принадлежит венгерской MOL Group, произошел пожар. Об этом в среду, 22 октября, сообщил портал cznews.info.

Завод перерабатывает нефть, которая поставляется из РФ по трубопроводу «Дружба».

НПЗ в Братиславе перерабатывает 124 тысячи баррелей в сутки. При этом большая часть продукции экспортируется предприятием в другие европейские страны, сказано в статье.

20 октября совет Европейского союза утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в России с 1 января 2028 года. Для того чтобы этот проект вступил в силу, необходимо одобрение Европарламента.

Таким образом с начала 2026 года будет запрещено заключение новых контрактов на поставки газа из РФ. Действующие краткосрочные контракты будут действовать до середины июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2027 года. Также проект предусматривает прекращение импорта российской нефти в Евросоюз с 2026 года.

