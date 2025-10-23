В Братиславе загорелся завод, перерабатывающий российскую нефть

Таким образом с начала 2026 года будет запрещено заключение новых контрактов на поставки газа из РФ. Действующие краткосрочные контракты будут действовать до середины июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2027 года. Также проект предусматривает прекращение импорта российской нефти в Евросоюз с 2026 года.