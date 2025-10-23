Вычислить «Американца» и отстоять свою любовь

В Москве стартовали съемки захватывающего многосерийного детектива «Американец». За режиссерским пультом — Павел Дроздов. Онлайн-премьера пройдет на платформе «Смотрим», телепоказ — на канале «Россия».
В ролях — сплошь звезды. Судите сами: Антон Шагин, Любовь Константинова, Мария Миронова, Юрий Чурсин, Карина Андоленко, Петр Рыков и многие другие.
Для телеканала «Россия» обращение к детективам — отнюдь не новинка. Известно также, что в последние годы телеканал снял ряд прекрасных исторических сериалов. Тут, как кажется, сошлось и то, и другое.
А в основе сериала лежит такая история. Действие разворачивается вскоре после войны, в 1949 году. Столица, только недавно пережившая ужас войны, подвергается новым испытаниям: ее накрывает волной кровавых грабежей. Бандиты действуют с какой-то запредельной дерзостью, проявляя к тому же ничем не оправданную жестокость. Они берут сберкассы и ювелирные магазины, причем делают это, не оставляя следов. В их страшных преступлениях есть, с позволения сказать, некий иностранный лоск, характерный, например, для каких-нибудь чикагских гангстеров. По некоторым сведениям, грабежами руководит подлинный гений преступного мира, носящий кличку «Американец».
Расследование серии громких преступлений сводит двух совершенно непохожих героев: героя войны и стажера МУРа Зосю Острякову (актриса Любовь Константинова), и одного из лучших оперативников уголовного розыска, капитана милиции Егора Макарова (Антон Шагин). Они сообща должны распутать клубок странных, жестких преступлений и выяснить, кто именно прикрывается лихим прозвищем и что за грандиозный тайный план на самом деле стоит за всеми этими жутковатыми ограблениями.
Впрочем, в мотивации героев есть некоторое различие: Зося настроена на поиск правды не просто так, это еще и ее личная миссия, ведущая к судьбе ее пропавшего жениха.
…Обстановка того времени передается, судя по просмотренным кадрам, с максимально возможной точностью. Война оставила чудовищные шрамы на сердцах людей, но время берет свое, и люди постепенно начинают оттаивать, робко улыбаться. Готовясь к съемкам, режиссер Павел Дроздов, чтобы вся съемочная группа прочувствовала дух той эпохи, раздал людям длинный список из картин, снятых в те годы. Их посмотрели и пересмотрели с восторгом, чтобы прийти к выводу — время изменилось до неузнаваемости, сегодня мы живем в другом ритме и уже не проявляем тех чувств, что были раньше — меньше общаемся, меньше занимаемся друг другом. Но своей целью и задачей режиссер видит именно возвращение человечности в те взаимоотношения, которые хочет показать на экране.
Собранный Дроздовым актерский ансамбль его услышал. На съемках царит комфортная обстановка. Кстати, пикантная деталь: многие из артистов так прониклись идеей сериала, что принесли на съемки семейные реликвии, которые стали частью реквизита.
Производством картины занимается кинокомпания «РУССКОЕ», авторы сценария — Татьяна Арцеулова и Александр Другов. За шикарные костюмы, соответствующие образцам того времени, отвечает художник по костюмам Алла Киреева.
Динамичный сюжет с невероятными, непредсказуемыми поворотами и мощный актерский состав — ну, а что еще нужно для успеха? Впрочем, не будем загадывать, пока просто «держим кулачки» на удачу и успех этого небезнадежного предприятия.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Павел Дроздов, режиссер проекта:
— Этот проект привлек меня, в первую очередь, сценарием — невероятно подробным, захватывающим, трогающим душу. Каждый персонаж тут прописан очень точно и подробно, я бы даже сказал, вкусно. Герои картины не просто выполняют какую-то функцию, скорее наоборот — каждый из них является частью истории и несет за собой время, и при этом каждый — с непростой судьбой, со своими внутренними переживаниями и страстями.