Бывший мэр Плеса записал на родственников две трети всего жилья города

В ходе судебного процесса по делу о взыскании с бывшего мэра города Плёс Алексея Шевцова* (признан в РФ иностранным агентом) свыше одного миллиарда рублей прокурор Ивановской области Андрей Жугин заявил, что обвиняемый оформил на своих родственников более двух третей всей недвижимости в Плёсском городском поселении. Ранее Генпрокуратура РФ сообщала о требованиях взыскать с экс-чиновника коррупционные доходы и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости.
По информации ведомства, Шевцов* (признан в РФ иностранным агентом), занимая в течение десяти лет до 2015 года должность депутата, а в 2010—2011 годах — главы поселения, нарушил законодательные требования, монополизировав рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плёсе. Бизнес-структуры экс-мэра включали родственников, доверенных лиц и сеть взаимосвязанных юридических образований.
Прокурор Жугин уточнил, что коррупционно нажитое имущество целенаправленно скрывалось на близких родственниках. Многие объекты изначально регистрировались на его брата, а впоследствии перераспределялись между другими членами семьи для имитации законности приобретения. В настоящее время на родственников записано около ста объектов недвижимости.
Областной прокурор также отметил, что совокупная площадь незаконно присвоенных земельных участков сопоставима с территорией Плёсского музея-заповедника.
* — признан в РФ иностранным агентом.