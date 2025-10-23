Бывший мэр Плеса записал на родственников две трети всего жилья города

В ходе судебного процесса по делу о взыскании с бывшего мэра города Плёс Алексея Шевцова* (признан в РФ иностранным агентом) свыше одного миллиарда рублей прокурор Ивановской области Андрей Жугин заявил, что обвиняемый оформил на своих родственников более двух третей всей недвижимости в Плёсском городском поселении. Ранее Генпрокуратура РФ сообщала о требованиях взыскать с экс-чиновника коррупционные доходы и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости.