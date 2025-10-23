Щукинский институт празднует день рождения

23 октября день рождения отмечает Театральный институт имени Б. Щукина. Дата не круглая, но праздник друга всегда может стать просто поводом поговорить о нем.
Щукинский институт, который многие по привычке называют Щукинским училищем, для театралов — место, в общем, не менее святое, чем тот же Вахтанговский и многие другие театры. Тут зажигаются звезды подмостков и кино, а каждый сантиметр легендарного здания дышит историей. В Щукинском институте — особая атмосфера, тут все здороваются и друг с другом, и с гостями, а выдержавшие отбор студенты постигают неведомые нам, простым смертным, науки — осваивают мастерство актера, пластическую и музыкальную выразительность, искусство сценической речи, а также искусствоведение, философию, историю и теорию культуры и режиссуру — словом, все то, что постепенно превращает природную одаренность в сверкающий, идеально ограненный бриллиант.
— Первый раз день рождения Школа отметила в 1951 году. Определить дату предложил Борис Кульнев, бывший тогда директором, — рассказывает ведущий специалист по связям с общественностью Щукинского института Андрей Барабанщиков. — После долгих совещаний с Борисом Захавой (ректор училища с 1925 года. — «ВМ») они решили считать днем рождения Школы 23 октября 1914 года, когда Вахтангов прочел ученикам первую лекцию о системе Станиславского.
…История этого легендарного вуза отражена в фотографиях, что украшают лестницу здания в Большом Николопесковском переулке, 12А. Этуш, Яковлев, Ширвиндт, Лановой, Ульянов — все они тут, на фотографиях, и души их — тут же, в любимой альма-матер. Въехав в этот дом 1 января 1937 года, Школа больше места прописки не меняла. С 1939 года она носит имя великого актера, ученика Вахтангова Бориса Щукина.
Институт имеет несколько сцен, на которых играют студенты. Зрители любят приходить сюда на эти спектакли — это и не так дорого, как визиты во «взрослые» театры, а отдача от молодых артистов — сумасшедшая! Впрочем, в последние годы достать билеты на постановки в Щукинском непросто: недавно на «Кабаре» их «размели» за четыре минуты, а к тому же было выловлено 10 фальшивых билетов, что говорит о многом. Так что с днем рождения, Щукинский! И пусть билеты разлетаются на ура! Гордимся дружбой с вами!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Евгений Князев, ректор Театрального института имени Б. Щукина, народный артист РФ:
— Для каждого из нас 23 октября — день, наполненный почти сакральным значением. Каждое поколение — отдельная глава в летописи нашей театральной школы, судьба каждого выпускника — уникальная история профессионального и человеческого становления. В этот день остро ощущается неумолимый бег времени и одновременно тепло Щукинского братства и единение сердец тех, кто носит имя выпускника «Щуки».