Щукинский институт празднует день рождения

Институт имеет несколько сцен, на которых играют студенты. Зрители любят приходить сюда на эти спектакли — это и не так дорого, как визиты во «взрослые» театры, а отдача от молодых артистов — сумасшедшая! Впрочем, в последние годы достать билеты на постановки в Щукинском непросто: недавно на «Кабаре» их «размели» за четыре минуты, а к тому же было выловлено 10 фальшивых билетов, что говорит о многом. Так что с днем рождения, Щукинский! И пусть билеты разлетаются на ура! Гордимся дружбой с вами!